Сингапур, , 08:31 — REGNUM МИД Сингапура предупредил граждан страны о потенциальной опасности поездок в КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства страны.

«Некоторые сингапурские туристические агенства начали предлагать туристические туры в Северную Корею, однако ситуация в стране все еще остается неопределенной, — сообщили в министерстве. — Граждане Сингапура, решившие посетить КНДР, должны знать о потенциальной опасности непреднамеренного нарушения санкций Совета Безопасности ООН или законодательства страны».

Так же представители министерства иностранных дел отметили, что на территории Северной Кореи нет дипломатических представительств Сингапура, поэтому в случае возникновения проблем, граждане Сингапура не смогут получить необходимой помощи.