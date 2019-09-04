Владивосток, , 08:27 — REGNUM Визит в Саудовскую Аравию предстоит министру энергетики РФ Александру Новаку в ближайшее время. Об этом он заявил 4 сентября журналистам в ходе Восточного экономического форума.

Глава Минэнерго пояснил, что отправится в королевство перед визитом в Саудовскую Аравию президента РФ Владимира Путина, чтобы «сверить часы». Знакомый с графиком министра источник уточнил, что поездка запланирована через несколько дней.

«Визит будет на следующей неделе», — сказал собеседник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Путина пригласил в Саудовскую Аравию глава государства, король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. В июне на полях саммита G20 в Осаке российский лидер подтвердил, что осенью совершит визит в королевство.

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