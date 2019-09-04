Пекин, , 08:11 — REGNUM Курьерская компания FedEx пыталась нелегально отправить в протестующий Гонконг партию холодного оружия, полагают китайские власти. Об этом сообщает 4 сентября газета South China Morning Post.

Посылку с партией нестандартных ножей, которые по китайским законам являются «опасным оружием», зарегистрировали в одном из отделений американской FedEx в материковом Китае. Посылка арестована, инцидент расследуют правоохранители.

В компании FedEx заявили, что ножи отправил «регулярный клиент» с соблюдением всех необходимых процедур. Личности получателя и отправителя не называются, не указаны также количество и тип ножей.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе китайская полиция также начала расследование инцидента с посылкой FedEx. Тогда в посылке из США обнаружили огнестрельно оружие.

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