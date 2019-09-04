Москва, , 08:02 — REGNUM По итогам Единого дня голосования 8 сентября в Москве пройдёт онлайн-марафон «Ночь выборов-2019», сообщил глава оргкомитета Дмитрий Гусев.

Эксперты и политики примут участие в круглых столах и дискуссиях. Темами станет освещение выборов в СМИ, социальных сетях, ключевые событие выборов, в частности, обновление губернаторского корпуса, вмешательство в выборы и система сбора подписей. Запланированы телемосты с площадками в Санкт-Петербурге и Уфе.

Приглашены лидеры политических партий, кандидаты в Московскую городскую думу, представители бизнеса, шоу-бизнеса, политологи, политтехнологи, блогеры, телеграмеры, журналисты.

Мероприятие сочетает полезное содержание и элементы шоу. В рамках него будут впервые в России вручены премии лучшим телеграм-каналам. Награды распределят в пяти номинациях: «Региональный канал года», «Любимчик СМИ года», «Политическая персона года», «Выборный канал года», «Женский канал года». Часть премий, из-за анонимного статуса каналов, будет вручена заочно. Те, кто не скрывает своё имя, получат статуэтку. Денежное вознаграждение не предусмотрено.