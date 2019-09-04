4 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Готова ли нынешняя болгарская элита снять завесу секретности с фашистского происхождения «европейского проекта» и публично признать его преемственность по отношению к Третьему рейху, и какой «благодарности» за такой поступок она ожидает от европейских правящих кругов? Или она и дальше намерена пудрить и промывать мозги собственной общественности ради удержания над народом своего классового господства?

Владимир Павленко, , 07:45 — REGNUM



Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как говорится, зацепило. «Братушки» из болгарского МИД не считают, что Красная Армия освободила в 1944—1945 годах страны Восточной Европы от немецко-фашистской оккупации. И на этом основании протестуют против открытия в российском культурном центре в Софии выставки, посвященной 75-летию этого события, требуя от российского посольства в своей стране не связывать изгнание гитлеровских войск с освобождением, которое, как они считают, было на руку только коммунистической партии, которая в итоге оказалась у власти.

В связи с этим напрашиваются несколько тезисов.

Первый. Как хорошо известно, Болгария, освобожденная от османского колониального владычества русской армией еще в конце 70-х годов XIX столетия, по уши обязана нашей стране самим своим существованием и выживанием болгарского государства как самостоятельного субъекта международного права и политического расклада. Как не менее хорошо известно, болгарские власти (не путать с народом) отплатили России за это черной неблагодарностью, выступив против нее во враждебных коалициях в двух (!) мировых войнах. То есть, по сути, пошли против своих освободителей вместе со своими бывшими колонизаторами, ибо в обеих же этих войнах симпатии Турции находились на стороне Германии и других держав Тройственного союза и фашистской «антикоминтерновской оси». Означает ли это, что болгарская элита выступает против выбора собственным народом национальной независимости, или ей, как стандартному «мальчишу-плохишу», просто лучше в колониальном буржуинстве, где она выбирает роль угнетателя своего народа, эдакого гауляйтера при оккупантах — пусть на этот вопрос отвечает болгарский народ. На выборах или как еще — уже другой вопрос. Ибо так восторженно, как встречали Красную Армию в Болгарии в 1944 году, ее встречали разве что в освобожденной 9 мая 1945 года, истекавшей кровью, Праге. Выбор болгарского народа явно противоречил тогда выбору болгарской элиты.

Второе. Нежелание вспоминать об этих событиях болгарской элиты характеризует ее как пособников и прихлебателей германского милитаризма и фашизма, причем, вопреки тому историческому факту, что Гитлер ненавидел славян, считал нас расово неполноценными» и приговорил нас к вечному рабству и физическому уничтожению. Из вышеизложенного протеста болгарского МИД против термина «освобождение» следует, что болгарская элита, корпоративные интересы которой чиновники этого ведомства выражают, одержима фашизмом. И сопричастность фашизму для нее важнее собственной национальной и исторической идентичности, которой они «стесняются» и потому, сдирая шкуру, лезут в фашисты, приравнивая нацистскую идею к европейской. Вопрос в связи с этим заключается в том, готова ли нынешняя болгарская элита снять завесу секретности с фашистского происхождения «европейского проекта» и публично признать его преемственность по отношению к Третьему рейху, и какой «благодарности» за такой поступок она ожидает от европейских правящих кругов? Или она и дальше намерена пудрить и промывать мозги собственной общественности ради удержания над народом своего классового господства?

Собственно, авторы заявления болгарского МИД уже по его факту расписались в том, что фашизм — это форма реализации европейской идеи, которая сама по себе вызвана к жизни противодействием коммунизму. Не будут же в болгарском МИД спорить с тем, что скоординированное появление в 1919—1921 годах в Италии и Германии фашистских партий явилось реакцией на Великую Октябрьскую социалистическую революцию в России. Или будут?

Третье, вытекающее из второго. Предавая анафеме коммунизм, как теорию и практику создания общества социальной справедливости, реализованную в рамках СССР и социалистического содружества, частью которого являлась Народная Республика Болгария, как неотъемлемый член Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи, готова ли болгарская элита признаться в насаждении в стране дикого, периферийного капитализма? Не собирается ли она, демонстрируя предпочтение фашизму перед коммунизмом, расписаться в приверженности репрессивно-тоталитарным, фашистским методам управления страной? Ведь фашизм, как известно, это порождение капитализма, когда буржуазия, будучи неспособной удержать власть демократическими средствами, устанавливает фашистскую диктатуру. И объявив об этом, какой реакции она ждет от болгарского народа, и какими методами собирается действовать, если ее мнение с народным не совпадет? А оно явно не совпадает.

И четвертое. Означает ли публичная демонстрация болгарской элитой симпатий к фашизму принятие ею на свой счет и исторической ответственности за злодеяния Третьего рейха, стоившие человечеству многих десятков миллионов человеческих жертв? Ведь как тоталитарное учение, фашизм и нацизм по своей природе являются целостными, и из этой «песни» нельзя выкинуть ни одного слова. Или ты на стороне фашизма и одобряешь его идеологическую, социальную и политическую доктрину, или ты против, и эту целостную доктрину отвергаешь. Третьего не дано. Или кивая в сторону западных «демократий» и пытаясь отыскать в них «третью силу» между фашизмом и коммунизмом, болгарские элитарии в упор не видят того, что в историческом споре между фашизмом и коммунизмом «демократический» Запад не просто находится на стороне фашизма, но и самым явным образом приложил руку к его появлению? И что блок НАТО, как и Европейский союз, в которые болгарские элитарии втащили свою многострадальную страну — это не что иное, как современная реинкарнация фашизма, унаследовавшая от него главный смысл существования фашизма: порабощение мира и насаждение в нем, включая Болгарию, всеобщего мирового порядка «конца истории и Времен»?

Воистину, история учит только тому, что ничему не учит. Не надоело из века в век наступать на одни и те же грабли, господа?