Эрбиль, Ирак, , 07:50 — REGNUM Третья по величине партия Иракского Курдистана «Движение за перемены» проведет выборы нового лидера, об этом 4 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Голосование запланировано на 14 сентября. Прежде члены партии изберут исполнительное собрание, которое должно состоять из семи членов, которое в свою очередь и выберет нового лидера.

В настоящее время главой партии является Омар Саид Али, который имеет право выдвинуть свою кандидатуру на новый срок, однако подобное решение политик пока не принял.

Напомним, «Движение за перемены» стоит на левоцентристских позициях, несмотря на некоторую критику в адрес руководства курдской автономии, политическая партия не отказывается от сотрудничества и имеет своих представителей в правительстве региона.

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