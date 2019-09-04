Тбилиси, , 07:41 — REGNUM Новую программу правительства Грузии на 2019−2020 годы представил кандидат в премьер-министры Георгий Гахария, сообщили в пресс-службе парламента Грузии.

Основными направлениями новой программы являются развитие демократии, экономический прогресс, интеграция Грузии в НАТО и Евросоюз, а также защита суверенитета страны.

В документе также отмечается, что правительство направит свои усилия на развитие человеческого капитала, образования и обеспечение безопасности и прав человека. В сфере внешних связей правительство намерено продолжить политику непризнания Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула на пост премьер-министра кандидатуру главы МВД Георгия Гахарии. 8 сентября на заседании парламента будет рассмотрен вопрос о выражении вотума доверия выдвинутому кандидату.

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