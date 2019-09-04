Москва, , 07:40 — REGNUM Немецкая газета Deutsche Welle отказалась содействовать расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, которым занимается соответствующая комиссия в Госдуме, однако готова к диалогу. Об этом глава администрации генеральной дирекции немецкой газеты Deutsche Welle Йоханнес Хоффманн сообщил в письме главе комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василию Пискареву («Единая Россия»), сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдуме была создана комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, чтобы разобраться с призывами к гражданам РФ участвовать в несанкционированных акциях протеста. Так, по данным депутатов, такие призывы были размещены на сайтах иностранных СМИ и дипломатических представительств других стран, которых комиссия пригласила на свое заседание. Однако Хоффманн отметил, что присутствие Deutsche Welle на заседании комиссии невозможно.

«Наша телерадиокомпания является субъектом публичного права Федеративной Республики Германия и в этой связи подотчетна немецким надзорным органам, я не вижу правовой возможности участвовать в заседании вашей комиссии представителю Дойче Велле», — отметил Хоффманн в письме.

Он также подчеркнул, что все коммуникации с газетой и телерадиокомпанией проходят через ее головной офис в Германии, а не через московское бюро. Кроме того, Хоффманн отметил, что Deutsche Welle не вмешивается во внутренние дела других государств.

«Наша журналистская деятельность основывается на правилах объективного освещения событий. А это исключает какое бы то ни было вмешательство во внутренние дела других государств», — подчеркнул Хоффманн.

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Тем не менее он пригласил Пискарева на встречу в Бонн или Берлин, чтобы детально обсудить вопрос.

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