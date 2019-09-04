4 сентября 2019 | Время чтения 6 мин

Александр Белов, , 09:02 — REGNUM В 1961 году Израиль запустил в космос небольшую ракету «Шавит-2». Это была маленькая суборбитальная исследовательская ракета, но её запуск произвёл сильное впечатление на 12-летнего Исаака Бен-Исраэля, будущего создателя израильского противоракетного щита. Он нашёл необходимые материалы на базе ВВС, где жила его семья, и построил собственную ракету, которую позднее запустил возле ограждения базы. Ракета поднялась на высоту около шести метров, перелетела через забор и упала рядом с армейским джипом, в котором сидел полковник Ариэль Шарон — один из самых легендарных спецназовцев Израиля, пишет Зеев Чафец в статье для издания Bloomberg.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

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Спустя несколько десятилетий, когда двое мужчин встретились вновь, Бен-Исраэль был уже генерал-майором ВВС, а Шарон — министром обороны Израиля. Бен-Исраэль представился и извинился за то, что чуть не убил Шарона. Тогдашний министр обороны Израиля разразился смехом: «Ты тот парень? Ты единственный парень, который в меня выстрелил и после этого остался жив».

Ариэль Шарон (справа) (cc) Yaakov Saar

За 32 года военной карьеры Бен-Исраэль стал легендарной личностью. Дважды он был удостоен высшей награды израильских сил обороны за разработку систем вооружения (в третий раз он получил аналогичную награду от ВВС). Он был ключевым планировщиком операции по уничтожению иракского ядерного реактора в 1981 году.

Бен-Исраэль в настоящее время является сопредседателем национальной инициативы по развитию технологий ИИ, председателем израильского космического агентства и главой двух самых престижных научно-военных исследовательских центров Израиля. Недавно я встретился с ним, чтобы поговорить об оборонной готовности Израиля и ситуации вокруг Ирана. Ниже представлена слегка отредактированная стенограмма нашего разговора.

Исаак Бен-Исраэль (cc) יובל בן-ישראל

До выборов осталось две недели. И премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, и глава израильского левоцентристского блока «Кахоль Лаван» Бени Ганц — основной оппонент Нетаньяху — громко предупреждают о том, что Иран является враждебной региональной державой и террористическим государством, представляющим стратегическую угрозу для Израиля. Они правы?

Бени Ганц (cc) Israel Defense Forces

Исаак Бен-Исраэль: Правда заключается в том, что Иран является нашим открытым врагом, целью которого является уничтожение Израиля. Но существует большая разница между амбициями Ирана и его способностью их достичь.

Иран в 10 раз больше Израиля.

Исаак Бен-Исраэль: Размер не имеет значения. Египет больше Ирана, его армия также больше, и он находится на границе с Израилем, а не в 1 тыс. 500 километрах от него, как Иран. И всё же Израиль неоднократно побеждал Египет. В последний раз, когда Иран участвовал в военной кампании, в начале 1980-х, он даже не мог победить Ирак, с тех пор ничего не изменилось. Самолёты ВВС Ирана нужно выставлять в музее, а не отправлять их на поле боя. Иранский флот не может контролировать даже Ормузский пролив. Классические военные возможности Ирана не представляют серьёзной угрозы для Израиля.

Иран пытается разместить свои войска и доверенных лиц на территории Сирии. Он может оказаться более смертоносным на расстоянии в 500 километров.

Исаак Бен-Исраэль: Вооружённые силы Израиля борются с этой проблемой. Детали большей части этой кампании не разглашались, хотя в последнее время Израиль занял более открытую позицию в отношении своих операций.

Вы считаете, что действия ЦАХАЛ оказались успешными?

Исаак Бен-Исраэль: В целом да. Были тактические решения, с которыми я не могу согласиться, но сама стратегия является разумной, а операции были хорошо исполнены. Израиль не позволит Ирану создать армию в Сирии, которая может угрожать его границам или сократить маршруты поставок «Хезболле». ЦАХАЛ может предотвратить это.

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Хорошо, но «Хезболла» уже обладает многочисленным ракетным арсеналом благодаря поставкам из Ирана.

Исаак Бен-Исраэль: Да, их количество варьируется между 100 тыс. и 150 тыс.

Хезболла (cc) Sdusyria.org

Это походит на стратегическую угрозу.

Исаак Бен-Исраэль: Эти ракеты представляют угрозу, но не «стратегическую». Подавляющее число ракет, расположенных в Ливане, являются неуправляемыми, подобно тем, которые ХАМАС запускает с территории сектора Газа. Тактическая система ПРО «Железный купол» очень хорошо справляется с такими ракетами. Например, во время войны 2014 года с территории сектора Газа было выпущено 4 тыс. 500 неуправляемых ракет. Сколько израильских гражданских лиц тогда погибло? Ни одного.

У «Хезболлы» есть несколько сотен иранских управляемых ракет, вот они могут нанести ущерб. Но противоракетная оборона Израиля постоянно совершенствуется, и объединённые воздушные и наземные силы Армии обороны Израиля способны обезвредить большинство действительно опасных ракет в течение нескольких дней.

Сектор Газа (сс) badwanart0

Хорошо, давайте посмотрим на хай-тек, который может быть задействован в рамках конфликтов на Ближнем Востоке. Поступали сообщения о том, что Иран усердно работает над созданием наступательного кибероружия и постоянно проводит кибератаки против Израиля.

Исаак Бен-Исраэль: Иран предпринимает попытки. Но Израиль — это одна из пяти крупнейших кибердержав в мире, наряду с США, Россией, Китаем и Великобританией. Франция, Индия, Австралия, Италия, Германия, Южная Корея, Япония и ещё одна-две страны находятся на втором уровне. Ещё ниже, на третьем уровне, расположено около 10 стран. Что касается Ирана, то он находится на четвёртом уровне, как с точки зрения возможностей организации кибернападений, так и с точки зрения защиты от них. Мы справедливо обеспокоены их ограниченными возможностями, потому что мы являемся врагами, и Иран направляет свои атаки на нас. Но они не смогли причинить нам значительного вреда. Что мы можем сделать с ними, это другой вопрос.

Разве у Ирана нет разведывательных спутников?

Исаак Бен-Исраэль: Иран запустил один маленький спутник, очень маленький, который продержался на орбите три месяца. С тех пор у них так и не получилось запустить новые спутники. Буквально на прошлой неделе Иран вновь потерпел неудачу. В Израиле есть средние школы, у которых больше возможностей для создания спутников, чем у Ирана. Две школы уже запустили свои спутники.

Давайте обсудим ядерную угрозу. Напомню, что вы не были против ядерного соглашения, которое бывший президент США Барак Обама заключил с Ираном.

Исаак Бен-Исраэль: У него были недостатки, но я верил, что мы должны использовать то, что казалось разумной возможностью заморозить ядерную программу Ирана. По сути, это соглашение даёт возможность проведения инспекционных проверок и контроля над ядерными усилиями Ирана. Кстати, такого же мнения придерживалось большинство израильских экспертов. Мы не хотели, чтобы соглашение провалилось.

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Итак, вы думаете, что реальная стратегическая угроза со стороны Ирана преувеличена?

Исаак Бен-Исраэль: Если Иран когда-либо получит ядерное оружие, это станет стратегической угрозой. Израиль должен сделать всё возможное как с дипломатической, так и с военной точки зрения, чтобы этого не произошло. Но без ядерного оружия угроза со стороны Ирана сильно преувеличена. И я не думаю, что даже через 20 лет что-то изменится.