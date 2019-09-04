Париж, , 07:31 — REGNUM Франция «ожидает действий» от президента Республики Конго Дени Сассу Нгессо по отношению к оппоненту Жан-Мари Мишелю Мококо, заключенного в тюрьму и приговоренного к 20 годам тюремного заключения. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Я рассказал главе Конго о Жан-Мари Мишеле Мококо и других, что мы ожидаем действий», — заявил журналистам Жан-Ив Ле Дриан.

Издание отмечает, что президент Конго Дени Сассу Нгессо провел первую двустороннюю встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, обсудив защиту лесов и биоразнообразия бассейна реки Конго.

Во время этой первой встречи глава Конго вновь заявил о своей поддержке центральноафриканской инициативе, начатой в 2015 году Норвегией. Это партнерство призвано помочь шести странам региона (Республика Конго, Габон, Конго, Камерун, ЦАР и Экваториальная Гвинея), которые являются домом для второго по величине тропического леса в мире после Амазонки. В обмен на финансовую помощь Конго обязалась разработать план защиты лесов и биоразнообразия.

Напомним, последний визит президента Конго во Францию состоялся в мае 2018 года в качестве представителя Африканского союза. Дени Сассу Нгессо пребывает у власти с 1979 года. В 2016 году глава Конго был переизбран.

Ранее оппозиция потребовала освободить двух бывших кандидатов в президенты, Жана-Мари Мишеля Мококо (72 года) и Андре Окомби Салиссу (58 лет), до проведения президентских выборов 2021 года. Два оппонента, которые оспаривали законность переизбрания Дени Сассу Нгессо, были судимы соответственно в 2018 и 2019 годах и приговорены к 20 годам принудительных работ каждый за «подрыв внутренней безопасности государства» и «незаконное хранение оружия и боеприпасов».

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