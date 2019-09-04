Берлин, , 07:29 — REGNUM 5 сентября федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отправляется в Китай с экономической повесткой. Западная общественность надеется, что канцлер вмешается в ситуацию с протестами в Гонконге, пишет издание Die Welt.

Ангела Меркель (cc) Olaf Kosinsky

Меркель является первым западным лидером, отправляющимся в Китай с начала протестов, отмечает в беседе с газетой депутат бундестага Нильс Шмид. Это возлагает на нее особую ответственность. Он ожидает, что канцлер «недвусмысленно даст понять, что насильственное подавление протестов со стороны сил безопасности Гонконга или материкового Китая неприемлемо» для Германии. Меркель должна призвать уважать верховенство закона и основные свободы, гарантированные в Гонконге, подтолкнуть конфликтующие стороны к диалогу.

Депутат от «Зеленых» Омид Нурипур считает, что Меркель в Пекине должна четко сформулировать принцип «одна страна, две системы», что даст Гонконгу полноту свобод.

Двенадцатая поездка Меркель в Китай будет включать в себя встречу с президентом Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Кэцяном в Пекине. В центре внимания этого визита вновь экономическое сотрудничество. Вместе с канцлером прибудет делегация бизнесменов. Меркель также примет участие в заседании Консультативного комитета немецко-китайской экономики и в заключительном заседании форума немецко-китайского диалога. В Ухане она посетит несколько компаний и пообщается со студентами из Хуачжунского университета науки и технологии.

Читайте также: Китай даёт отповедь вмешательству США в дела Гонконга

А также: El Mundo: На выходных в Гонконге воцарился хаос