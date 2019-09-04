София, , 07:29 — REGNUM Российское посольство в Болгарии отреагировало на критику выставки, приуроченной к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, которая откроется в Софии 9 сентября. Выставка не связана с какими-либо политическими силами, говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в Facebook.

Цель выставки — ознакомление болгарской общественности с документами из российских архивов, которые подтверждают решающую роль СССР в победе над фашистской чумой. Многие материалы были неизвестны ранее или недавно рассекречены.

«Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами», — отметили в посольстве.

Российская сторона обескуражена официальными заявлениями болгарской стороны, котрые прозвучали еще до открытия экспозиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее болгарский МИД назвал «вмешательством во внутриполитические дебаты» выставку о Второй мировой войне, которая откроется 9 сентября Российском культурно-информационном центре. В Софии назвали «сомнительным» тезис об освобождении Европы от нацизма и заявили об ответственности Красной Армии за «полвека репрессий».

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