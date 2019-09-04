Прага, 4 сентября 2019, 07:29 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан встретился с представителями русинского этноса, в том числе и с жителями Закарпатья. Об этом сообщило 3 сентября издание Strana.ua.
Политик принял русинскую делегацию, выслушал рассказ об их проблемах и пообещал помочь.
Она также отметила, что президент Чехии поручил своему помощнику координировать действия с русинскими организациями.
Напомним, русины проживают в Словакии, Закарпатье и ряде других стран. На Украине их не признают отдельной национальностью и считают украинцами.
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