Прага, , 07:29 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан встретился с представителями русинского этноса, в том числе и с жителями Закарпатья. Об этом сообщило 3 сентября издание Strana.ua.

Политик принял русинскую делегацию, выслушал рассказ об их проблемах и пообещал помочь.

«У нас большие планы по сотрудничеству с господином Земаном. Он также пообещал при встрече с Владимиром Зеленским (президент Украины — ИА REGNUM) коснуться наших вопросов, после чего, надеюсь, нас примет и наш украинский президент», — рассказала член делегации, глава Австрийского координационного центра русинских организаций Татьяна Поп.

Она также отметила, что президент Чехии поручил своему помощнику координировать действия с русинскими организациями.

Напомним, русины проживают в Словакии, Закарпатье и ряде других стран. На Украине их не признают отдельной национальностью и считают украинцами.

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