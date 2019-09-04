Ереван, , 07:22 — REGNUM Политическое убежище в Армении получил бывший руководитель калужского отделения националистической организации «Русские» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Виталий Шишкин. Об этом активист сообщил на своей странице в Facebook.

Националист заявил, что Ереван предоставил ему статус беженца, который преследуется в России по политическим мотивам. По данным самого Шишкина, в настоящее время он руководит международным общественным фондом помощи детям заключенных, а также организацией «Нет — беззаконию, пыткам и рабству».

Напомним, в марте 2014 года Виталий Шишкин принял участие в киевском майдане. В этом же году активист был осужден за экстремизм и приговорен к четырем годам лишения свободы за призывы организовать «День гнева» в Москве.