Иерусалим, 4 сентября 2019, 07:20 — REGNUM Военная угроза со стороны Ирана сильно преувеличена, заявил председатель израильского космического агентства Исаак Бен-Исраэль в статье для издания Bloomberg.
Глава израильского космического агентства добавил, что «без ядерного оружия угроза со стороны Ирана сильно преувеличена», подчеркнув, что он не уверен, что даже через 20 лет в этом отношении что-то изменится.
Напомним, Бен-Исраэль в настоящее время также является сопредседателем национальной инициативы по развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ) и главой двух самых престижных научно-военных исследовательских центров Израиля.
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