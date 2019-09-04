Иерусалим, , 07:20 — REGNUM Военная угроза со стороны Ирана сильно преувеличена, заявил председатель израильского космического агентства Исаак Бен-Исраэль в статье для издания Bloomberg.

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«Если Иран когда-либо получит ядерное оружие, это станет стратегической угрозой. Израиль должен сделать всё возможное, как с дипломатической, так и с военной точки зрения, чтобы этого не произошло», — заявил Бен-Исраэль.

Глава израильского космического агентства добавил, что «без ядерного оружия угроза со стороны Ирана сильно преувеличена», подчеркнув, что он не уверен, что даже через 20 лет в этом отношении что-то изменится.

«Самолёты ВВС Ирана нужно выставлять в музее, а не отправлять их на поле боя. Иранский флот не может контролировать даже Ормузский пролив. Классические военные возможности Ирана не представляют серьёзной угрозы для Израиля», — добавил Бен-Исраэль.

Напомним, Бен-Исраэль в настоящее время также является сопредседателем национальной инициативы по развитию технологий искусственного интеллекта (ИИ) и главой двух самых престижных научно-военных исследовательских центров Израиля.

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