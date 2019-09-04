Вашингтон, 4 сентября 2019, 07:18 — REGNUM Системы искусственного интеллекта (ИИ) могут превратить «вечные» американские войны в поистине бесконечные конфликты, заявил военный обозреватель Дмитрий Саймс-младший в статье для издания The American Conservative.
По словам Саймса-младшего, ИИ может стать «фактором, удерживающим наших военных в ловушке вечных конфликтов».
Саймс-младший добавил, что учитывая тот факт, что системы ИИ предрасположены к совершению ошибок и плохо ориентируются при столкновении с неожиданными, незапрограммированными ситуациями, легко можно предположить вероятность того, что система ИИ может неправильно истолковать то или иное событие в условиях боевых действий, что, в свою очередь, может привести к катастрофическим последствиям.
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