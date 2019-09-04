Вашингтон, , 07:18 — REGNUM Системы искусственного интеллекта (ИИ) могут превратить «вечные» американские войны в поистине бесконечные конфликты, заявил военный обозреватель Дмитрий Саймс-младший в статье для издания The American Conservative.

По словам Саймса-младшего, ИИ может стать «фактором, удерживающим наших военных в ловушке вечных конфликтов».

«Технологии ИИ могут также вселить в высшее военное руководство чрезмерную уверенность. Когда люди перестанут принимать участие в боевых действиях, они могут прийти к выводу, что цена войны уменьшилась. Конечно же, это не так», — заявил автор статьи.

Саймс-младший добавил, что учитывая тот факт, что системы ИИ предрасположены к совершению ошибок и плохо ориентируются при столкновении с неожиданными, незапрограммированными ситуациями, легко можно предположить вероятность того, что система ИИ может неправильно истолковать то или иное событие в условиях боевых действий, что, в свою очередь, может привести к катастрофическим последствиям.

«Если мы поспешим внедрить ИИ, мы предоставим жёстким алгоритмам возможность решать вопросы войны и мира. И именно поэтому наши «вечные войны» могут стать поистине бесконечными», — отметил Саймс-младший.

Читайте также: Небензя прокомментировал ход переговоров США по Афганистану