Хабаровск, , 06:58 — REGNUM Хабаровскому краю пророчат отмену выборов. Причиной стал видеоролик, на котором члены одной из политических партий обсуждают подкуп избирательных комиссий и другие нечистоплотные методы ведения предвыборной борьбы. Избирком региона направил видеозапись в правоохранительные органы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В телеграм-каналах появился видеоролик, на котором видно и слышно, как некие граждане обсуждают подкуп участковых избирательных комиссий. На столе, за которым сидят участники разговора, лежат агитационные материалы с символикой ЛДПР. Лиц беседующих не видно.

Хабаровчанин — единоросс Владимир Тозик, увидевший ролик, обратился с официальным заявлением в избирком края, потребовав провести проверку. Избирком направил запись в правоохранительные органы, сославшись на то, что не обладает достаточными компетенциями для проведения экспертизы.

В штабе ЛДПР утверждают, что видеозапись — грубая провокация.

Региональное ИА «ДВ-Новости» предположило, что выборы в Хабаровском крае могут быть отменены.

Сам заявитель, Тозик, говорит, что правоохранители должны, по закону, дать оценку ролику до выборов. Поскольку, если то, что там показано, правда, то итоги выборов, если они состоятся, нужно будет отменять.

Правоохранители своего слова пока не сказали.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года в Хабаровском крае пройдёт сразу 40 избирательных кампаний. Граждане будут выбирать депутата Госдумы РФ, депутатов краевой думы, мэров городов, депутатов районных собраний.