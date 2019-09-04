4 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

В декабре 1982 года после перебора различных религиозных конфессий дочь Сталина, Светлана Аллилуева, остановилась на католичестве. А спустя годы появились сообщения, что она приняла и монашеские обеты. Такие утверждения появляются в католических изданиях и по сей день. Но была ли она на самом деле католической монахиней и кто мог повлиять на ее выбор?

В феврале 1996 года собственный корреспондент в Москве британской газеты The Times Ричард Бистон передал интригующее сообщение. В нем говорилось, что «Светлана Аллилуева, единственная дочь Сталина, возможно, наконец-то нашла убежище для своей измученной души… Неугомонная дочь советского диктатора и самого безжалостного атеиста столетия удалилась за стены католического монастыря… Она решила дожить свои оставшиеся годы монахиней, чтобы, по ее словам, «искупить свою вину и грехи моего отца».

И.В. Сталин и Светлана

Бистон ссылался на опубликованные итальянским журналом Chi письма Светланы ее духовному наставнику, падре Джованни Гарболино. В одном из них она говорила: «Наконец-то я смогу стать монахиней. Я уверена, что Бог призвал меня быть ближе к Нему в это особое время, потому что именно в стенах монастыря я обрела покой, о котором мечтала всю свою жизнь, и надежду, которую я потеряла». Отметим также, что, по словам итальянского журналиста и главного редактора портала Il naufrago Аурелио Порфири, о принятии Аллилуевой монашества ему рассказывал сам падре Гарболино, скончавшийся в 2000 году. Однако биограф дочери Сталина, канадская поэтесса Салливан Розмари, писала, что Аллилуеву, проживавшую тогда в английском Корнуолле, после появления сообщения Бистона выследил журналист британской газеты Daily Mail Дэвид Джонс. И когда он «уточнил у нее, не собирается ли она уйти в какой-нибудь итальянский монастырь, она отвергла такую возможность: «Мне не нужны священники. Я самодостаточна». Интервью она оборвала фразой: «Достаточно… Теперь так — когда мы выйдем отсюда, вы пойдете налево, а я пойду направо».

И.В. Сталин со своими детьми — Василием и Светланой

Станислав Стремидловский, , 06:06 — REGNUM И всё же, судя по всему, контакты дочери Сталина с итальянским священником имели место. Американский журналист Мэтт Арчболд отмечал в этой связи: «Я не знаю точно, в каком году Светлана познакомилась с падре Джованни Гарболино, который жил в США, но занимался миссионерской работой в России, однако их отношения могли изменить ее жизнь. Светлана получила письмо от падре с приглашением совершить паломничество в Фатиму. Потом он навестил ее в Принстоне, штат Нью-Джерси. Они часто общались друг с другом. Гарболино также дал Светлане крестик, который ему подарил русский студент, с которым он познакомился во время своих миссионерских путешествий. Позже падре отдал этот крестик полковнику Эдвину «Баззу» Олдрину, чтобы тот взял его с собой на Луну. Светлана под руководством Гарболино читала книги католических авторов, и 13 декабря 1982 года она обратилась в католическую веру». Как подчеркивает Арчболд, Аллилуева «мирно» скончалась в «Висконсинском доме престарелых в 2011 году, где она любила шить, читать и, конечно же, молиться». То есть до конца оставалась католичкой.

Светлана Аллилева. 1967

Но являлась ли она при этом монахиней? Аллилуева была, видимо, верующим человеком, однако ее отношения с конфессиями оставались сложными. В мае 1962 года ее крестил в Москве протоиерей Николай Голубцов. В сентябре 1963 года он скончался, после чего Светлана, как она сама признавалась, перестала посещать православные храмы. Уехав в Соединенные Штаты, она сперва обратилась к протестантам. «Мне казалось в то время, что протестантские церкви Америки стояли ближе к человеку и к его практическим, повседневным запросам и трудностям», — вспоминала дочь Сталина. Затем ее привлекли англикане: «Мы посещали епископальную церковь в Принстоне много лет…». Какое-то время провела с христианами-сайентистами, которые «являются отличными психологами, и их работа состоит в установлении оптимистического взгляда на жизнь». Пока, наконец, не пришла к католикам, службы которых она посещала и после переезда в Великобританию. Насколько известно, дочь Сталина провела несколько лет в одном из английских францисканских монастырей.

При этом среди грузинских католиков популярностью пользуется версия, что выбор Светланой католицизма был связан с матерью Сталина — Екатериной Джугашвили, которая якобы сама была католичкой и до конца своей жизни посещала костел в Тбилиси. Помимо того, если верить этим легендам, сам Иосиф Сталин был в детстве связан с католиками посредством знакомства с богатой армянской католической семьей Агаджанянов. Мать Сталина убирала в их доме, так Иосиф познакомился с Григорием Аганжаняном, впоследствии кардиналом Григорием-Петром и патриархом Армянской католической церкви. Утверждается, что Аганжанян даже учился вместе со Сталиным на начальных курсах в православной семинарии Тбилиси, а родители Григория оплачивали обучение Иосифа. И будто бы это пригодилось Аганжаняну в 1946 году во время посещения Москвы. В марте того же года состоялся Львовский собор, на котором под давлением коммунистической власти украинские греко-католики провозгласили отмену Брестской унии 1596 года и декларировали присоединение к Русской православной церкви. Кардинал боялся, что такая судьба может постичь и его родных армян-католиков. Он остановился в гостинице «Националь» и встретился со своим другом детства, уговорив вождя не трогать единоверцев.

Григорий-Пётр Агаджанян

Правда это или нет, мы не знаем. Также у нас нет подтверждения того, давала ли Светлана Аллилуева монашеские обеты. Кое-что, наверное, могло бы прояснить выяснение обстоятельств ее смерти (исповедовалась ли она, принимала ли святое причастие и так далее). Но последние минуты жизни дочери Сталина практически неизвестны. Умерла она «среди близких ей людей», тело немедленно кремировали, а прах был отправлен из штата Висконсин в штат Орегон, где жила ее дочка Крис Эванс. Так что загадка приписываемого Аллилуевой монашества остается пока не раскрытой.