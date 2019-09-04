4 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

Мира Гасанова, , 05:58 — REGNUM ИА REGNUM: Члены турецкой правящей Партии справедливости и развития (ПСР) потребовали исключить экс-премьер-министра Ахмета Давутоглу из своих рядов. Какова причина этого решения?

МУСТАФА ИЛЬКЕР ЙЮДЖЕЛ: Действительно, руководящий орган ПСР единогласно одобрил направление в дисциплинарную коллегию запроса об исключении из политического объединения Давутоглу. Решение о запуске процедуры было принято после заседания Центрального исполнительного комитета партии. Связано это с последними критическими заявлениями экс-премьера в адрес партии, членом которой он является. Позиция Давутоглу расходится с генеральной линией партии. Чтобы понять суть проблемы, следует сделать экскурс в историю ПСР, которую можно разделить на два периода: первый период обозначается со времени ее создания в 2002 году по 2014 год, второй период — с 2014 года по настоящее время. До 2014 года ПСР придерживалась политики США в регионе, после 2014 года же определяющей задачей партии стало проведение политики по обеспечению безопасности Турции. Давутоглу же считался «человеком» США и был сторонником проамериканской политики. Даже известное американское издание Foreign Policy сразу же после отставки Давутоглу писало: «США потеряли своего человека в Анкаре». Но в наступивший новый период в Анкаре уже не будет человека США.

Ахмет Давутоглу U.S. Department of State

ИА REGNUM: Что же стало причиной изменения курса партии? И какова была позиция Давутоглу?

Причин было много. Патриотические силы Турции вступили в решительную борьбу с подконтрольными ЦРУ силами FETÖ — признанной в Турции террористической организацией проживающего в США Фетхуллаха Гюлена, проникшими в важнейшие государственные структуры. Они своими действиями практически подпитывали и усиливали РПК (Рабочая партия Курдистана, признана террористической в Турции). Этот процесс начался по совокупности множества взаимосвязанных между собой факторов. В этот новый для партии период турецкие вооруженные силы с целью предотвращения поступающих с этих территорий угроз и обеспечения безопасности страны были направлены на север Ирака и Сирии, практически Турция там «перешла дорогу» американцам. Турции удалось вывести ставшие центрами этнического сепаратизма местные органы власти из-под контроля РПК, тем самым обезоружить FETÖ, которая была лишена возможности проводить свои операции. Давутоглу же продолжал придерживаться прежней политики, он не стал участником новых процессов.

ИА REGNUM: Давутоглу стоял у истоков создания правящей партии, был премьер-министром Турции, а до этого в течении пяти лет — министром иностранных дел. По долгу службы ему известно множество «дворцовых тайн». И на днях он пригрозил «открыть старые страницы» перед общественностью. Чем чреваты для турецкой власти возможные откровения Давутоглу?

Это его заявление вызвало жесткую реакцию внутри ПСР и именно оно открыло путь для его исключения из рядов партии. Но я не думаю, что Давутоглу рискнет выступать с откровениями. Поскольку к нему самому могут появиться серьезные вопросы, на которые он не сможет дать ответ. Пример: он заявлял о финансовой поддержке ливийских «повстанцев» в размере 300 миллионов долларов. Даже рассказал, как деньги были отправлены самолетом. Террористы же заявили, что денег оказалось меньше. Так куда исчезла недостающая сумма, на что потрачена? Или, вот еще — сирийские чиновники упоминали, что Давутоглу в Дамаске выложил на стол переговоров список, в котором все важнейшие министерства отдавались «Братьям-мусульманам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и этот список абсолютно повторял американский. Кроме того, Давутоглу проводил переговоры с США, суть которых не раскрывалась общественности. Сирийская граница открылась для террористов именно в период его премьерства, члены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ан-Нусра (организация, деятельность которой запрещена в РФ) свободно переходили границу. Одновременно ЦРУ в тот период вывезло на эти территории террористические группировки с Кавказа и из китайского региона Синьцзян. Мы так и не узнали деталей сделки с ЦРУ. А история со сбитым российским самолетом? Ведь он тогда сам признался: «Я приказал». Причины принятия этого решения, вызвавшего серьезную напряженность в российско-турецких отношениях и нанесшего крупнейший ущерб экономике Турции, все еще вызывают вопросы. Итог: Давутоглу вынужден сохранять сдержанность и молчание, поскольку в период пребывания на посту принимал решения, которые ему будет сложно объяснить.

Фетхуллах Гюлен Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Ранее Давутоглу анонсировал создание новой политической партии. О том же говорили покинувшие ряды правящей партии экс-министр юстиции Садуллах Эргюн, бывший вице-премьер Бешир Аталай, экс-министр образования Гусейн Челик, экс-министр по вопросам экономики Али Бабаджан, появилась информация о том, что к этому политическому движению присоединится и экс-президент Абдуллах Гюль. Не свидетельствует ли это об угрозе раскола правящей партии?

Все эти имена из той же оперы. Хотя они не заявляют об этом прямо, но мы видим, что чистка от FETO не являлась для них приоритетом. Поэтому они в период их пребывания у власти никогда не становились мишенью этой организации. Я думаю, что они рассматривают борьбу с гюленистами как личную войну президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Они даже хотят, чтобы политическое крыло РПК — партия Демократической партии народов (HDP) заняла место на политической арене. Они все считают верной политику партии до 2014 года. Они последовательно критикуют эффективную борьбу вооруженных сил Турции, говоря, что «политика безопасности возобладала». Мы так и не стали свидетелями их заявлений против навязывания США и ЕС Турции своей политики. Политическую борьбу за демократию они ведут с использованием недемократических элементов, игнорируя при этом главные проблемы Турции. Я не думаю, что их выход из правящей партии создаст серьезный дисбаланс в ПСР или раскол. Наоборот, подобные отставки откроют дорогу политикам националистического толка. Этот процесс на самом деле является чисткой внутри партии, сменой оболочки.