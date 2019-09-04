Вашингтон, , 05:47 — REGNUM Расходования $3,6 млрд на строительство стены с Мексикой нельзя допустить, считает спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, пишет The Hill.

Комментируя одобрение Пентагоном выделения 3,6 млрд на строительство стены на южной границе Штатов, Пелоси заявила, что эти деньги должны были пойти на 127 военных проектов, а теперь их потратят на стену.

По её мнению, в результате национальная безопасность США окажется под угрозой. Она пообещала, что конгрессмены продолжат борьбу в суде с «неприемлемым и глубоко опасным решением».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября американский министр обороны Марк Эспер объявил, что одобряет выделение $3,6 млрд на строительство стены на американо-мексиканской границе.

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