Пхеньян, , 05:34 — REGNUM Северная Корея должна совершить рывок в образовательной сфере и догнать в этом отношении передовые страны мира, заявил 4 сентября северокорейский лидер Ким Чен Ын, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын назвал науку и технологии «локомотивом» движения страны. Чем лучше развита наука и чем более передовые технологии у страны, тем она мощнее. Именно поэтому нужно совершить поворот в образовании, добиться успехов в короткое время.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября японский министр обороны Такэси Ивая заявил, что, судя по всему, Северная Корея в этом году создала три новых типа баллистических ракет.

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