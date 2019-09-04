Лондон, , 04:03 — REGNUM К проведению досрочных парламентских выборов вынуждает оппозиция, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в Палате общин.

Комментируя решение членов британского парламента лишить его права на любых условиях провести Brexit 31 октября 2019 г., Джонсон заявил, что «не хочет выборов», но только с их помощью можно будет избежать отсрочки выхода Британии из ЕС.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 сентября британский парламент будет голосовать за то, чтобы лишить Джонсона возможности провести Brexit 31 октября 2019 г. Оппозиция намерена добиться отсрочки Brexit, чтобы не пришлось проводить его по жёсткому сценарию, то есть без соглашения с ЕС.

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