Нью-Йорк, США, , 03:40 — REGNUM С призывом провести международного расследования происходящего в Венесуэле призвала ООН бразильская делегация, сообщает UOL.

Бразилия составила обращение в Совет по правам человека ООН, который также подписали представители Колумбии, Аргентины, Чили, Коста-Рики, Перу, Гватемала и Канады.

Они предлагают создать специальную комиссию по Венесуэле. Если её члены установят, что в Боливарианской республике происходят нарушения прав человека, это может стать поводом для уголовных расследований.

Напомним, аналогичная комиссия действует в ООН в отношении Северной Кореи.

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