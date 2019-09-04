Каракас, , 03:07 — REGNUM О начале военных учений на границе с Колумбией написал венесуэльский президент Николас Мадуро в Twitter.

Уточняется, что манёвры венесуэльская армия проведёт 10−28 сентября 2019 г. Учения пройдут вдоль всей западной границы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 сентября венесуэльский вице-президент Дельси Родригес заявил, что колумбийскийпрезидент Иван Дуке помогает террористам, проходящим обучение в Колумбии.

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