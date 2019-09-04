Лондон, , 02:38 — REGNUM Право рассмотреть законопроект о переносе даты выхода Великобритании из состава Европейского союза появилось у британского парламента. Соответствующее решение принято Палатой общин на заседании парламента 3 сентября.

«За» то, чтобы британские парламентарии смогли рассмотреть и принять законопроект о переносе даты Brexit проголосовало большинство — 328 человек. Это стало возможным благодаря тому, что Консервативная партия оказалась в меньшинстве.

«Против» оказался только 301 человек. Рассмотрение законопроекта о переносе Brexit намечено на 4 сентября.

Таким образом, лейбористы хотят добиться, чтобы Brexit был осуществлён с дополнительным соглашением с ЕС. Британский премьер-министр Борис Джонсон 4 сентября может лишиться права провести «жёсткий» Brexit.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, консерваторы потеряли большинство в парламенте из-за перехода в стан лейбористов Филлипа Ли.

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