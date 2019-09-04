Вашингтон, , 02:11 — REGNUM Российскую визу смог получить сенатор Майк Ли (штата Юта, США), пишет Politico.

Майкл Ли U.S. Senate

Уточняется, что виза Ли получена на этой неделе, чтобы с 5−8 сентября он побывал в России. Здесь американец собирается провести встречу со своим соотечественником Джоном Хантсманом — послом Соединённых Штатов в России.

Также Ли заявил, что в России намерен встретиться с бизнесменами и с «представителями правительства». В целом, как отмечается, американский сенатор старается поддерживать хорошие отношения с Россией.

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Напомним, несколько американских сенаторов в последние дни минувшего лета пожаловались, что им не дают российских виз.

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