Баку, , 01:18 — REGNUM Переговоры секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и азербайджанского президента Ильхама Алиева прошли в Баку 3 сентября, сообщает Совбез РФ.

Темой переговоров стали вопросы безопасности, сотрудничество в рамках ООН и ОБСЕ, торговля, взаимодействие Москвы и Баку в гуманитарной сфере.

Также в Совбезе РФ сообщили, что 4 сентября в Баку Патрушев встретится с азербайджанским коллегой Рамилем Усубовым. Кроме того, в столице Азербайджана пройдут консультации с представителями ряда ведомств обоих государств.

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