Нью-Йорк, США, , 23:46 — REGNUM Россия готова передать независимому расследованию ООН данные об авиаударах в сирийской провинции Идлиб, которые докажут лживость обвинений в адрес России, заявил 3 сентября на пресс-конференции постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

После авиаудара Voice of America

Эту информацию Москва может передать созданной в ООН внутренней комиссии «по расследованию серии инцидентов, произошедших на северо-западе Сирии с момента подписания меморандума о стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации между РФ и Турцией 17 сентября 2018 года».

«У нас также есть некоторые данные, которые мы можем предоставить для расследования, которые докажут, что информация, которую мы получаем по этому вопросу, в большинстве случаев является неточной или ложной», — сказал Василий Небензя.

Стоит отметить, что решение генсека ООН о расследовании российских авиаударов в Сирии совпало по времени с призывами США и их сателлитов остановить военную операцию против террористов, взявших под контроль большинство территорий зоны деэскалации «Идлиб».

Читайте ранее в этом сюжете: В Сирии средства ПВО авиабазы Хмеймим сбили два ударных беспилотника