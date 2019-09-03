Киев, , 23:27 — REGNUM На Украине власти планируют разделить должности начальника Генерального штаба вооруженных сил Украины и главнокомандующего ВСУ. Об этом заявил первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игоь Колесник.

ВСУ (cc) U.S. Army Europe Images

Он заявил, что уже до конца 2019 года ВСУ проведут работу по разграничению должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ, а также реформирования командований видов войск.

После реформирования, главнокомандующий будет руководить ВСУ и подчиняться министру обороны. Генеральный штаб ВСУ будет органом, обеспечивающим работу ВСУ и оказывающим всестороннюю поддержку в реализации решений главнокомандующего.

Напомним, что сейчас главнокомандующим — начальником Генштаба ВСУ является Руслан Хомчак, который был назначен в мае 2019 года президентом Украины Владимиром Зеленским.