Киев, , 23:02 — REGNUM Бывшему президенту Украины, ныне депутату Верховной рады Петру Порошенко выслали повестки ещё на три допроса в рамках возбужденных против него уголовных дел. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщил бывший заместитель главы администрации свергнутого президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

Ранее сегодня стало известно, что Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований Украины, которое ведёт против экс-президента сразу несколько уголовных дел.

Сегодня, по словам Портнова, аппарат Верховной рады получил новые повестки о допросах Порошенко на 6, 10 и 18 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко является фигурантом в 12 уголовных делах, которые были возбуждены после того, как он перестал быть президентом Украины.