Донецк, , 22:59 — REGNUM Вооружённые силы Украины вечером 3 сентября подвергли миномётному обстрелу населённые пункты Докучаевск и Ленинское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (cc) U.S. Army Europe

Как уточняется, обстрелы начались около 19:30 со стороны Новотроицкого, Талаковки и Водяного. Огонь вёлся из автоматических гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

Согласно сообщению, по Докучаевску было выпущено двадцать гранат и пять мин калибра 82 миллиметра. По Ленинскому выпущено четыре гранаты из РПГ и шесть 82-миллиметровых мин. Информации о возможных пострадавших в результате обстрелов не поступало.

По данным Народной милиции ДНР, обстрел вели военнослужащие 35-й бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины.

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