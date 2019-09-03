Дамаск, , 22:18 — REGNUM Сирийская система противовоздушной обороны смогла отразить атаку беспилотных летательных аппаратов террористов на российскую авиабазу «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает Гостелерадио Сирийской Арабской Республики.

Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии Минобороны России

Террористы в зоне деэскалации «Идлиб», что в одноименной сирийской провинции, вновь запустили по российской авиабазе «Хмеймим» несколько БПЛА со взрывчаткой.

Однако система сирийской ПВО в районе города Латакия смогла запеленговать террористические БПЛА и сбить их.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай атаки террористов на авиабазу «Хмеймим» с помощью БПЛА. Подавляющее большинство атак были безуспешными.