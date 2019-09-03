Анкара, , 21:45 — REGNUM Воздушный удар, нанесенный авиацией США по сирийской зоне деэскалации «Идлиб», привёл к гибели нескольких сотен человек, и об этом нельзя молчать, заявил 3 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Авиаудар Иван Шилов © ИА REGNUM

Эрдоган выразил сожаление, что США вмешались в ситуацию в Идлибе.

«Невозможно смотреть на это молча. Мы обсуждаем это с РФ и Ираном. Наши делегации постоянно находятся в контакте», — сказал Эрдоган.

По его словам, эту тему Эрдоган намерен поднять на Генассамблее ООН в последних числах сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа сирийская армия в одностороннем порядке остановила боевые действия в зоне деэскалации «Идлиб». В тот же день авиация США, не поставив в известность ни Турцию, ни Россию, нанесла авиаудар по зоне «Идлиб», который привел к многочисленным жертвам и разрушениям.

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