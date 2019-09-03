3 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

Марат Крайнов, , 21:31 — REGNUM Итак, осталось уже меньше недели до момента, когда мы вновь воочию увидим, как произойдет очередное и при этом не менее эффектное проворачивание колеса политической сансары, в результате которого обновленный и посвежевший Алексей Навальный отправится на отдых. А его рядовые сторонники отправятся на нары и поломают себе жизнь.

Обновленный и посвежевший Алексей Навальный отправится на отдых, а его рядовые сторонники — на нары Youtube-канал «Жить в России»

Впрочем, обо всем по порядку. Дело в том, что в попытке остаться в политической повестке после завершения большого федерального избирательного цикла Навальный решил хайпануть на выборах региональных и муниципальных. Понятно, что основателю ФБК и его соратникам нет никакого дела до того, что произойдет и кого изберут в поселковую думу где-нибудь в тысяче километров от Москвы. Зато на выборах в Мосгордуму Навальный развернулся вширь, тут-то медийная накачка неких великих «успехов» его системы «Умного голосования» пошла по полной программе.

Однако при зрелом размышлении становится понятным, что похвальба текущими и будущими успехами «Умного голосования» является просто хорошей миной при плохой игре. Любой эксперт и политический специалист скажет: максимум что сможет сделать навальновское «УГ» — это слегка поменять расклад в среде системных политических партий. Уже сейчас можно прогнозировать, что Навальный и Ко будут пытаться приписать себе все победы всех оппозиционных кандидатов на всех выборах всех уровней власти по всей России.

Схема сколь медийно привлекательная, столь и элементарная в плане просчитывания. Именно поэтому сейчас Навальный затаился и не делает резких движений, ему ни в коем случае нельзя вновь попадать под административный арест, он должен быть «как огурчик» к понедельнику, чтобы начать следующий акт этого фарса. По итогам голосования 8 сентября можно с уверенностью говорить о том, что вряд ли «УГ» сможет радикально изменить соотношение сил в Мосгордуме. Даже с учетом присвоения Навальным победы парочки кандидатов от КПРФ (которые, впрочем, смогли бы и так победить), его стратегия утром в понедельник превратится в умах сторонников из сверкающей кареты в старую тыкву.

Навальный Александр Горбаруков © ИА REGNUM

И вот затем он окунется в привычную стихию непонятого трибуна и обличителя власти. Будут исторгнуты тонны проклятий в адрес «режима», который всё украл и сфальсифицировал, выложены очередные ролики на аффилированных YouTube-каналах. Все это с единственной целью — запустить следующий виток цикла и вывести на улицы как можно больше слабо рефлексирующих подростков — «навальнят».

Естественно, что эта пара сотен экзальтированных юношей и девушек с глазами горящими будут, в случае попыток перевести протест в насильственную и незаконную форму, скручены сотрудниками правоохранительных органов. Не умеющие критически мыслить «хомяки» в итоге уедут либо на административный арест с большим штрафом и нехорошим пятном на биографии, либо в колонию, как Подкопаев и Беглец, нападавшие на полицейских. Именно это в принципе и нужно нашему протестному Молоху — его необходимо постоянно насыщать кровью псевдомучеников, чтобы поддерживать градус ожесточения и поток донатов в кошелек Навального.

А сам Навальный по итогам поедет на юга — отдыхать и кушать лобстеров. Так и завершится вся эта движуха вокруг «Умного голосования» — а вместе с ней и очередной стандартный цикл политической жизни Навального. Схема цикла и использования человеческого материала проста: заряжаешь максимально восприимчивую к эмоциям аудиторию тезисами про вселенскую несправедливость. Затем выводишь их на улицу, пытаешься организовать давление на власть. Наиболее упоротых вяжут, а сам Навальный собирает пожертвования и наслаждается жизнью на фешенебельных курортах.

Схема хороша для Навального, спору нет. Вопрос в том, выгодна ли она для его рядовых почитателей?