Лондон, , 21:06 — REGNUM Депутат палаты общин парламента Великобритании Филлип Ли решил покинуть Консервативную партию и вступить в ряды либеральных демократов. Об этом он сегодня, 3 сентября, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

После ухода депутата Ли у британского премьер-министра и лидера консерваторов Бориса Джонсона больше нет большинства в парламенте.

Напомним, что правительство Джонсона пытается добиться выхода Великобритании из Евросоюза любой ценой — даже путем жесткого Brexit.

Именно этим бескомпромиссным желанием Джонсона и его правительства депутат Ли и объясняет свой уход из Консервативной партии. Он пишет, что жесткий Brexit подорвет экономику, демократию и роль Соединенного королевства в мире.

Примечательно, что депутат Ли вышел из Консервативной партии аккурат перед голосованием парламента за то, чтобы отобрать у кабинета министров право определять повестку. После этого депутаты парламента хотят принять законопроект, который бы запретил выход Великобритании их Евросоюза без сделки.

Напомним, что Джонсону удалось добиться приостановки работы парламента жл 14 октября: депутаты вышли из летнего отпуска 3 сентября, но уже через неделю они будут вынуждены прекратить работу. Собственно, это должно увеличить шансы Джонсона вывести Великобританию из ЕС 31 октября с соглашением или без него.