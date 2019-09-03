Иерусалим, , 20:58 — REGNUM В ливанской долине Бекаа обнаружен объект, который радикальное движение «Хезболла» использует для производства и сборки высокоточных управляемых ракет, сообщает 3 сентября пресс-служба армии Израиля.

Утверждается, что объект был построен и оборудован несколько лет назад совместными усилиями Ирана и «Хезбаллы».

"Объект был оборудован несколько лет назад Ираном и «Хезболла» для производства оружия. Недавно были выявлены действия, свидетельствующие о производстве высокоточных управляемых ракет, включая установку специального конвейера для высокоточного оружия и получение специального оборудования», — указано в сообщении пресс-службы армии обороны Израиля.

По мнению израильских военных, на обнаруженном объекте есть оборудование, позволяющее выпускать ракеты, способные поражать цели с отклонением не более десяти метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько дней на границе Ливана и Израиля обстановка сильно обострилась и дошла до обмена ударами с беспилотников и запусков противотанковых управляемых ракет.

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