Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 4 сентября, в Госдуме пройдёт заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ, сообщает ИА REGNUM.

Государственная Дума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Это будет уже второе заседание комиссии, оно возможно пройдет в закрытом режиме. Решение создать комиссию принял Совет Думы 19 августа в связи с идеей оппозиционных фракций расследовать вмешательство иностранных государств во внутренние дела РФ через интернет, СМИ и иностранные диппредставительства. По данным депутатов, в момент частых несанкционированных массовых акций летом в Москве на сайтах зарубежных СМИ и некоторых посольств были опубликованы призывы к гражданам РФ участвовать в митингах.

Глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия») сообщил, что по итогам первого заседания комиссия направила запросы об имеющейся информации в правоохранительные органы. Кроме того, депутаты также планировали приглашать представителей экспертного сообщества и представителей СМИ на заседание комиссии, однако на сегодня информации о таких приглашённых нет.

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По итогам расследования фактов вмешательства, которое проведет комиссия, депутаты смогут обратиться в правоохранительные органы, чтобы получить правовую оценку событий. Помимо этого, депутаты Госдумы планируют подготовить доклад с результатами расследования, чтобы представить его парламентам стран, которые вмешиваются во внутренние дела РФ.

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