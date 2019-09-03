Рим, , 20:52 — REGNUM Избиратели итальянской партии «Движение 5 звёзд» в ходе онлайн-опроса во вторник, 3 сентября, поддержали решение руководства партии о создании новой правящей коалиции с либералами.

Франческо Гварди. Венецианский пейзаж

«За» проголосовали почти 80% респондентов. Участвовать в опросе могли только «подписчики» партии. Проголосовали почти 80 тысяч человек.

В случае противоположного исхода голосования предварительные договорённости двух партий о создании новой коалиции были бы поставлены под сомнение. Теперь формированию нового правительства могут помешать только депутаты — по некоторым данным, часть обеих фракций выступает против такого союза, и решение может не получить поддержку 50% парламентариев.

Как сообщалось ранее, в конце августа формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла предоставил Джузеппе Конте мандат на формирование нового правительства.

Новое большинство в действующем составе парламента страны может быть сформировано либералами, управлявшими Италией с 2013 по 2018 год, и «Движением 5 звёзд», входившим в состав предыдущей коалиции вместе с «Лигой».

Предполагается, что парламент поддержит утверждение этого правительства, две партии контролируют около 50% мест, хотя их актуальный совокупный рейтинг составляет около 40%.

После распада коалиции «Лиги» и «Движения 5 звёзд» в стране могли пройти досрочные выборы, однако Маттарелла не стал их назначать: по одной версии — чтобы не тратить «осеннее» время, необходимое на принятие бюджета, по другой — чтобы не допустить «Лигу» и другие правые партии к власти, а Маттео Сальвини — на пост премьер-министра.