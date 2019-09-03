Москва, , 20:29 — REGNUM Глава военного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу и министр обороны Франции Флоранс Парли провели телефонные переговоры, сообщает 3 сентября пресс-служба Минобороны РФ.

Главной темой переговоров глав военных ведомств стала подготовка к Совету сотрудничества по безопасности в формате «2+2», назначенному на 9 сентября.

«Третьего сентября 2019 года министр обороны Российской Федерации генерал армии Саргей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Франции Флоранс Парли», — указано в сообщении пресс-службы российского военного ведомства.

Отмечается, что Сергей Шойгу и Флоранс Парли обменялись мнениями о перспективах сотрудничества России и Франции в вопросах урегулирования региональных проблем.

Стоит отметить, что ранее состоялась встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, на которой французский президент призвал к налаживанию контактов с Россией.

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