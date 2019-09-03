Киев, , 19:34 — REGNUM Украине нельзя вводить рынок сельскохозяйственных земель, поскольку в условиях войны она будет стоить дешево. Об это 3 сентября в кулуарах парламента заявил депутат Верховной рады, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

Иван Айвазовский. Ветряные мельницы в украинской степи при закате солнца. 1862

«В ситуации конфликта, войны, когда все активы недооценены, когда стоимость активов минимальна… Представьте, вы продаете квартиру в доме, где был пожар: лифт не работает, окна выбиты, соседи алкаши. Вы пытаетесь продать квартиру. Естественно, она в разы будет стоить меньше, чем если бы в доме был наведен порядок: восстановлен лифт, электричество. Клиенты придут смотреть, а вы скажете: «Теперь в пять раз дороже, потому что это справедливая цена», — рассказал Волошин.

Он опасается, что ввод рынка сельхозземель приведет к социальным потрясениям.

«Нам не разъясняют, будет ли доступ иностранцев к этому. Если будет доступ, то мы 1000 раз будем против этого… Мы считаем это не просто опасным, а преступным… Давайте вспомним, революция 1917 года начиналась из-за земли. Все потрясения, все казацкие восстания, все крестьянские восстания столетиями происходили из-за земли. Ключевой вопрос для украинского мужика в селе — свой кусок земли», — добавил Волошин.

При этом он сообщил, что крупные украинские агрохолдинги завозят на работу китайцев.

«Конечно, я считаю, что нужно двигаться к цивилизованному механизму, когда люди могут использовать землю как товар. Но в украинских реалиях на землю завязаны социальные вопросы. Что будет с селами? Если пайщики всё продают, а приходят крупные агрохолдинги, которые привозят наемных китайских рабочих. Рушится основа уникальной украинской сельской цивилизации», — полагает Волошин.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров до 1 октября разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. При этом он попросил парламент отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года. В свою очередь премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в середине 2020 года Киев запустит рынок сельскохозяйственной земли.