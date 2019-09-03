Владивосток, , 19:03 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин прилетел во Владивосток. Глава государства примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет встречи с иностранными лидерами.

Путин прибыл в Приморье из Монголии, где находился с официальным визитом и принял участие в торжественной церемонии празднования 80-й годовщины победы на Халхин-Голе.

На 4 сентября в графике президента запланирована встреча с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Они посетят судостроительный комплекс «Звезда» в городе Большой камень, а после проведут переговоры.

Также под председательством Владимира Путина пройдёт заседание президиума Госсовета по программе развития Дальнего Востока до 2025 и до 2035 года.