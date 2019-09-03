Москва, , 18:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский готовит масштабные реформы для укрепления собственной власти. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Изменения в 81 статью конституции — он вводит партийную диктатуру. Он сегодня на очереди ставит и вопрос о тех, кто не вошёл во фракцию — это касается мажоритарщиков, которые шли с зелёненькими значками «Зе». Закрутит гайки своему большинству, сделает его монолитным, бессловесным. С одной кнопкой «за» и без каких-либо вариантов», — заявил Мирошник.

Статья 81 указывает на основания для досрочного прекращения полномочий народных депутатов. Президент Украины Владимир Зеленский хочет закрепить новый «более эффективный» механизм, согласно которому лишать полномочий будут по факту неличного голосования в парламенте и отсутствия на трети пленарных заседаний без уважительной причины.