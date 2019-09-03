Москва, , 18:46 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский извлечёт максимальные дивиденды из констутиционного большинства в Верховной раде. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Зеленский продолжает свою линию. Оппозицию они и так загнали за Можайск. Они уже давным-давно её загнали: не дали ничего по комитетам, никаких позиций в исполнительной власти. И они не собираются никак на это реагировать. Есть не 254, а более 300 кресел. Конституционное большинство. И этим конституционным большинством он будет пользоваться сейчас», — заявил Мирошник.

Как ранее объясняла руководитель пресс-офиса партии «Слуга народа» Евгения Кравчук, депутаты от этой партии должны были занять 60% от состава каждого комитета Рады, поскольку представительство других фракций и внефракционных депутатов должно отвечать результатам внеочередных парламентских выборов.