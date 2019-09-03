Вашингтон, , 18:43 — REGNUM Китай хотел бы смены администрации Белого дома, чтобы продолжать «грабить» США, сообщил 3 сентября американский президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Такое заявление Трамп сделал в ходе описания торговых переговоров между США и Китаем.

«У нас всё хорошо на переговорах с Китаем. Хотя я уверен, что им хотелось бы иметь дело с другой администрацией, чтобы продолжать «грабёж США» ($600 млрд в год)», — написал Трамп.

При этом Дональд Трамп заявил, что его победа на будущих президентских выборах позволит сделать торговые отношения с Китаем гораздо более жёсткими.

Как сообщало ИА REGNUM, США и Китай продолжают торговую войну, повышая пошлины на группы товаров. Напомним, целью этих мероприятий нынешняя администрация Белого дома заявляет изменение торгового баланса в пользу американских производителей.

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