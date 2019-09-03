Москва, , 18:39 — REGNUM Снятие неприкосновенности с депутатов Верховной рады не сыграет никакого значения в политической жизни Украины. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Когда вам надо было посадить Надю Савченко, вы её радостно посадили. И никакой неприкосновенности», — заявил Мирошник.

«Отмена, снятие депутатской неприкосновенности — одно из самых бесполезных решений, которое мог принять нынешний парламент. Он народу не даёт ничего. Совершенно ничего. Все (ликования) уровня радости от того, что у соседа корова сдохла. Ничего другого не будет», — подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее приветствовал отмену депутатской неприкосновенности и объявил, что эпоха «касты неприкосновенных» таким образом закончилась. Он отметил, что отменить неприкосновенность на Украине пытались в течение более 20 лет.