Берлин, , 18:19 — REGNUM «Внутренние разломы в Христиано-демократическом союзе (CDU) Меркель вчера оказались у всех на виду при оценке результатов на региональных выборах в Саксонии и Бранденбурге, — пишет сегодня, 3 сентября, испанское издание ABC. — Вопреки тому, что партии удалось остаться самым популярным политическим формированием в Бранденбурге, потеря 5,7% и 7,4% голосов послужила основанием для нескольких критических голосов взвалить вину за случившееся на нынешнее руководство».

Так, глава Шлезвиг-Гольштейна Даниэль Гюнтер заявил, что считает полученные результаты «сигналом тревоги» и упрекнул руководство партии в отсутствии связи с широким слоем населения в восточногерманских землях. Он отметил, что нынешнюю стратегию не назовешь безупречной и для исправления ошибок ее недостаточно. Фридрих Мерц, оспаривающий лидерство в партии у Аннегрет Крамп-Карренбауэр, также раскритиковал стратегию CDU и назвал результаты региональных выборов «вызывающими крайнее беспокойство».

Эти и другие подобные обвинения прозвучали еще до официальной пресс-конференции председателя партии Крамп-Карренбауэр. По мнению ABC, это симптом того, что мы еще увидим борьбу за контроль над Христиано-демократическим союзом в тот момент, когда срок полномочий Меркель истечет и она уйдет из политики, чтобы вернуться (по ее собственным словам) в университет, к академической карьере.