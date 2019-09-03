Москва, , 18:16 — REGNUM Популизм на теме отмены депутатской неприкосновенности привёл к тому, что теперь за такие призывы придётся в полной мере отвечать украинским парламентариям нового созыва. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«То, что касается депутатской неприкосновенности, это в полной мере вина самих депутатов разных созывов, которые в зависимости от того, в оппозиции они или во власти, активно всегда требовали снятия этой неприкосновенности, не понимая последствий», — заявил Килинкаров.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее приветствовал отмену депутатской неприкосновенности и объявил, что эпоха «касты неприкосновенных» таким образом закончилась. Он отметил, что отменить неприкосновенность на Украине пытались в течение более 20 лет.