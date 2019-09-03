Махачкала, , 18:16 — REGNUM Новый противодиверсионный катер «Юнармеец Дагестана» заступил на службу в Каспийской флотилии. Он пополнил состав кораблей, которыми укомплектован отряд по борьбе с подводно-диверсионными силами и средствами, сообщили ИА REGNUM 3 сентября в пресс-службе Южного военного округа.

Новый катер предназначен для выявления диверсионно-террористических сил в акваториях пунктов базирования кораблей Каспийской флотилии и на ближних подступах к ним. «Юнармеец Дагестана» имеет необходимые средства вооружения, а также радиоэлектронные и радиотехнические средства, которые позволяют ему выявлять диверсионные объекты на расстоянии до 300 м. Обследование дна такой катер может выполнять на глубине до 200 м.

На днях на катере состоялась торжественная церемония подъема Андреевского флага. На ней присутствовал главнокомандующий военно-морским флотом Николац Евменов.