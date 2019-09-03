Лондон, , 18:15 — REGNUM «Брексит, главный политический кризис последних десятилетий в Соединенном Королевстве, снова оказался на краю пропасти за несколько недель до «дня Д» — выхода Соединенного Королевства из Европейского союза, — пишет испанское издание El Mundo. — 31 октября срок истекает, а на горизонте — возможность соглашения, отсутствия соглашения, отсрочки и выборов нового премьер-министра».

Вестминстерский дворец в Лондоне Марина Захарова © ИА REGNUM

СМИ подготовило для своих читателей «календарь Брексита» на ближайшие дни. Сегодня, 3 сентября, британский парламент возобновляет работу после каникул. Задача оппозиции — обсудить в срочном порядке закон о запрете неупорядоченного выхода из ЕС. «Мятежные тори» обещали поддержать эту меру. Если большинство депутатов в итоге проголосует против плана Бориса Джонсона, то 4 сентября премьер-министр, вероятно, объявит досрочные выборы. Тем временем законопроект, блокирующий «жесткий Брексит», перейдет для утверждения в проевропейски настроенную Палату лордов.

Между 9 и 12 сентября деятельность парламента будет приостановлена, и если к этому времени законопроект оппозиции не получит одобрение обеих палат и королевскую печать, это будет означать крах Вестминстера. 14 октября заседания парламента должны возобновиться после речи королевы. В то же время есть вероятность, что к этому времени уже состоятся досрочные выборы. На 17 и 18 октября назначен саммит с участием Джонсона и его европейских коллег, чтобы обсудить окончательные условия «развода». Если Лондон найдет альтернативу «ирландской гарантии», это будет последняя возможность ее представить. Наконец, между 21 и 24 октября произойдет последнее заседание Европарламента с участием британских депутатов — эти дни станут ключевыми для определения позиции Брюсселя.