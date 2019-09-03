Москва, , 18:13 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству подготовить предложения по введению ежемесячных дополнительных выплат медицинским работникам, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь. Об этом сказано в поручении президента России, опубликованном сегодня, 3 сентября.

Глава государства дал целый комплекс поручений, связанный с модернизацией первичного звена здравоохранения.

Одно из них касается введения дополнительных ежемесячных выплат работникам первичного звена системы здравоохранения.

Также предполагается определить дополнительный повышающий коэффициент к дополнительным компенсациям медицинским работникам, которые трудятся в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа в районах Крайнего Севера, Арктической зоне, а также на удаленных территориях с низкой транспортной доступностью.

Помимо прочего, правительству поручено представить президенту предложения по совершенствования отраслевой системы оплаты труда медработников. Предлагается выработать единую структуру зарплат медицинских работников на всей территории страны.